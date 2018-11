Te snel gereden... 'na ontslag bij Sabena' 27 november 2018

De advocaat van een vrouw uit Diksmuide heeft aan de politierechter een opmerkelijke verklaring gegeven waarom K.D. op 14 mei betrapt werd op overdreven snelheid. In de bebouwde kom van Diksmuide reed ze toen 86 per uur. "Mijn cliënte gaat een moeilijke tijd door", sprak de advocaat. "In 2000 kreeg ze te horen dat ze een jaar later ontslagen zou worden bij Sabena en sindsdien zit ze zonder vast werk. Ook nu nog werkt ze met dagcontracten. Nadien raakte ze ook nog verwikkeld in een vechtscheiding. Dat alles maakt dat ze soms wat verstrooid is en op dat moment niet genoeg aandacht op de weg had." K.D. kreeg de gunst van het volgen van een verkeerscursus. (JHM)