Subsidies voor nieuw dak Klimop 22 maart 2018

02u50 0

Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits subsidieert een nieuw dak voor de vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs Klimop in Diksmuide.





Het gaat om ruim 100.000 euro. Uiteraard is directrice Katelijn Cardoen daarmee tevreden.





"We moeten nog 42.000 euro bijpassen maar dat geld hebben we al bijeen gespaard. Het dak is na dertig jaar niet meer waterdicht en ook niet meer volgens de huidige normen geïsoleerd."





"Van zodra we een aannemer hebben, kunnen de werken starten. Die zullen moeten plaatsvinden als het geen school is want er zitten negen klassen onder het dak." (GUS)