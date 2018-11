Studeren in 'Blokkot' 23 november 2018

Wie tijdens de kerstvakantie in alle rust examens wil voorbereiden, kan in Diksmuide terecht in het Blokkot. Dat is vanaf 21 december open in het ontmoetingscentrum Sint-Sebastiaan en Zonnestraal. Er is daar gratis wifi en de lokalen zijn elke dag open van 8 tot 22 uur. Op kerst- en oudejaarsavond zijn beide ruimtes tot 17 uur open. Op Kerst en Nieuwjaar is het Blokkot gesloten. Sint-Sebastiaan is bovendien op dinsdag maar open tot 18 uur en op de woensdagen tijdens het kerstverlof tot de middag. Vooraf inschrijven hoeft niet, je moet je alleen ter plaatse registreren. (GUS)