Studenten Verpleegkundige krijgen praktijkles in rusthuis 14 maart 2018

02u36 0 Diksmuide Vanaf september kan je een driejarige beroepsopleiding voor verpleegkundige volgen in het woonzorgcentrum OpenLink in Woumen.

Vorig schooljaar kon dat ook al in het rusthuis van Bulskamp, waar negentien cursisten lesvolgden. Lessen in een woonzorgcentrum geven de leerlingen een unieke kans om kennis te maken met het vak. In het woonzorgcentrum vinden zowel theorie- als praktijklessen plaats. "In een vergaderlokaal kan het hoger beroepsonderwijs Ic Dien uit Roeselare les geven en in de kelder richten we een ruimte in voor de praktijk, met onder meer elektrische bedden", licht directeur Katrien Sampers van De OpenLink toe. "De leerlingen kunnen wat ze geleerd hebben in de les in de praktijk omzetten bij 38 bewoners van de leefgroep Acasia. Momenteel hebben we niet veel vacatures maar we ondersteunen zo'n project zeker. Het is voor de Westhoek uniek om een hogeschoolopleiding te kunnen aanbieden." Het werkplekleren kreeg de naam Caelo mee, wat staat voor centrum voor authentieke ervaringsgerichte leerontwikkeling. "Een mond vol om te zeggen dat onze leerlingen in een woonzorgcentrum dezelfde opleiding krijgen als in onze school, maar dat ze veel praktijkgerichter kunnen werken", vult Petra Cobbaert van Ic Dien aan. "Na Woumen willen we die opleiding in september 2019 ook starten in het woonzorgcentrum Ten Anker in Nieuwpoort. De leerstof en de oefeningen gebeuren in het rusthuis maar de stages vinden buitenshuis plaats, want een job als verpleegkundige reikt verder dan de ouderenzorg alleen." Info: www.icdien.be. (GUS)