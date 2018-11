Streekgenoten bouwen kleuterschool in Sabou 21 november 2018

De mensen van de vzw Sabou hebben in Sabou in Burkina Faso een kleuterschool geopend die ze zelf hebben gebouwd.

"Martine Coussement, vroeger leerkracht aan het VTI in Diksmuide, is de bezielster van het project", zegt het koppel Ann Defruyt en Johan Lannoye. "In het West-Afrikaanse land Burkina Faso zijn er bijna geen kleuterscholen. De kinderen starten zonder voorbereiding in het eerste leerjaar in een klas waar de leerkracht in de meeste gevallen Frans spreekt, een taal die ze niet machtig zijn. Martine startte met kleuteronderwijs bij haar woning daar. Dankzij de steun van zoveel mensen, maar ook dankzij de steun van het stadsbestuur van Diksmuide en de provincie West-Vlaanderen hebben we een kapitaal kunnen opbouwen om in Sabou een nieuwe school te openen. De Diksmuidse firma Vandezande bouwde de stalen profielen en reisde zelfs mee naar de officiële opening van het gebouw. De school telt in totaal 180 kleuters en zes leerkrachten. Er is ook voor- en naschoolse opvang. We zoeken nu meters en peters die 60 euro per jaar willen geven zodat een kleuter er onderwijs kan volgen."





Info: www.vzwsabou.be.