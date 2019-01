Stichter orthodox mannenklooster in Pervijze op 68-jarige leeftijd overleden GUS

14 januari 2019

13u59 0 Diksmuide Zaterdag neemt de orthodoxe gemeenschap afscheid van archimandriet Thomas (Geert Jacobs). Hij overleed aan de gevolgen van een ziekte. Thomas stichtte in Pervijze het enige orthodoxe mannenklooster van België. De abt is 68 jaar geworden.

“De kloostergemeenschap in Pervijze telt nu nog drie monniken die het werk van archimandriet Thomas zullen verder zetten”, zegt contactpersoon Aäron Blomme. “De inzet van de abt was voelbaar tot in Ayacucho in Peru. Daar is sinds 1996 de ngo Conaf actief, die er een weeshuis startte.” Hypodiaken Jozef (Hendrik Blomme) omschrijft de abt als een geschenk voor de wereld. Archimandriet Johan (Ivan Remmery) roept op om geen bloemen of kransen mee te brengen, maar een bijdrage te leveren voor de kwetsbaren. Het orthodox klooster Moeder Gods Troosteres der Bedroefden is onder de vleugels van Thomas ontstaan. Het klooster is nu woens- , donder- en vrijdag van 15 tot 19 uur toegankelijk om een laatste groet te brengen. De wekelijkse erediensten vinden plaats op zaterdag om 18 uur en zondag om 10 uur. De begrafenis van archimandriet Thomas is nu zaterdag 19 januari om 10.30 uur. Het afscheid verloopt in alle sereniteit.