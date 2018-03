Stem-leerlingen maken letterlijk een eisprong Gudrun Steen

02 maart 2018

06u00 8 Diksmuide Alle 26 leerlingen van het eerste jaar STEM van 't Saam campus Cardijn deden gisteren een spectaculaire proef. Ze hadden allemaal een constructie gemaakt waarin ze een ei legden. Leerkracht Andy Hoedt wierp die vanop de top van de IJzertoren, 84 meter hoog, naar beneden. Voor de leerlingen was het spannend afwachten welke eieren niet gebroken zouden zijn.

"Vorig jaar deden we ook zo'n proef vanop vijf meter hoogte en iedereen slaagde. Dit keer legden we de lat letterlijk hoger. Met zo'n initiatief zetten we de theorie over onderwerpen zoals demping, weerstand en oppervlakte in de praktijk om", aldus meester Hoedt. "De jongeren beleefden de leerstof en zullen dit ongetwijfeld veel langer herinneren dan de leerstof die in hun cursus staat beschreven."

Lori Beak had zijn constructie duidelijk bij het ontbijt gemaakt. "Ik vulde een pvc-buis met steentjes en daarop legde ik een plastiek fles waarin ik mijn ei legde. Dat alles kwam op een bedje van cornflakes en popcorn." Matteo Vancoppenolle gokte op papieren propjes om zijn ei te beschermen en Robbe Demaegdt op zachte vulling. Er waren eieren die de val overleefden maar sommigen kwamen letterlijk gebroken op de grond. Door de strakke wind vlogen de eieren richting de tuin van het nabijgelegen Atheneum. Bij 't Saam vierden ze zo al een vroege Pasen.