Startschot voor dag twee van Vierdaagse 23 augustus 2018

02u31 0 Diksmuide Burgemeester Lies Laridon (CD&V) heeft gisteren op de vernieuwde Grote Markt van Diksmuide het startschot gegeven voor de tweede dag van de Vierdaagse van de IJzer. Er waren 5.600 deelnemers, 600 meer dan vorig jaar.

Tot nu toe zijn er net geen 8.000 mensen ingeschreven voor de Vierdaagse. Twee daarvan waren Andre Verstichel (67) en zijn vrouw Jenny Deryckere (65) uit Kortemark. "Het is de achtste keer dat we meedoen. In het begin wandelden we vier keer de 24 kilometer, maar nu beperken we ons tot vier dagen van 16 kilometer. Het groepsgevoel onder de wandelaars maakt dit evenement uniek. Je komt altijd wel iemand tegen die je kent. Zelf zijn we lid van wandelclub De Kreketrekkers. We kennen de streek goed, maar toch blijft de Vierdaagse verrassend. Vandaag mogen we zelfs door de Dodengang. De omgeving van Stuivekenskerke zal ook de moeite lonen, want daar komen we niet zo vaak. En we kijken nu al uit naar donderdag voor het heuvelachtige landschap rond Poperinge."





(GUS)