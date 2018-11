Stal met 395 varkens stort in, maar geen enkel dier gewond 27 november 2018

02u23 0 Diksmuide Een geluk bij een ongeluk: dat is wat Koen Hinderyckx, die samen met zijn echtgenote een varkenshandel uitbaat in de Kaaidijkstraat in Leke, zondag is overkomen. Rond 15 uur stortte daar een deel van een grote stal in. Maar geen enkel van de 395 varkens had een schrammetje.

Koen en zijn vrouw waren in Izegem toen ze plots een verontrustend telefoontje kregen. "We haastten ons onmiddellijk naar huis en hadden het ergste verwacht, aangezien ons verteld werd dat de hele stal in puin lag. Het gaat om een stal waarin 1.000 varkens zitten, onderverdeeld in drie compartimenten. Het is het laatste compartiment met 395 varkens dat volledig ingestort is. Het dak is naar beneden gekomen en de topgevel is naar binnen gevallen. We verwachtten dat we met heel wat dode varkens zouden zitten, wat een ramp zou zijn voor onze broodwinning. Maar toen we aankwamen, bleek dat er geen énkel varken ook maar een schrammetje heeft opgelopen. Alle dieren zaten immers in betonnen kooien en die hebben de brokstukken, met de isolatie die eerst naar beneden kwam, opgevangen. Ook de roostering moet erg sterk zijn, want die kon het extra gewicht aan. Als die naar beneden was gedonderd, hadden we ook een andere situatie." De brandweer had wel uren werk om alle dieren te bevrijden. Alle varkens werden met een oplegger overgebracht naar een andere stal in Tielt. De vraag is wat de stal, tussen de 25 en 30 jaar oud maar goed onderhouden, heeft doen instorten. Wellicht wordt daarvoor een bouwkundig ingenieur aangesteld. (JHM)