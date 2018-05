Stadssubsidie voor muziekclub 4AD 01 juni 2018

De Diksmuidse muziekclub 4AD krijgt van de stad een eenmalige subsidie van 20.000 euro. Dat geld zal de club gebruiken voor de renovatie van het huis met kantoren en logies voor de artiesten. De vzw kreeg in 2005 de vroegere Belgacom-site in erfpacht. Het investeerde al één miljoen euro in een concertzaal met bar en repetitiebunkers. Het huis is eigendom van de vzw en aan een dringende opknapbeurt toe. Idee Diksmuide keurde het goed. N-VA en onafhankelijk raadslid Mieke Vanrobaeys onthielden zich tijdens de stemming in de gemeenteraad. (GUS)