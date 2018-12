Stadspersoneel showt zijn gekste kersttruien op ‘Ugly Christmas Sweater Day’ GUS

21 december 2018

11u20 0 Diksmuide Vandaag viert de hele wereld de Ugly Christmas Sweater Day. De Diksmuidse stadsploeg trok zijn gekste kersttrui aan en zorgt zo voor extra kleur.

Morgen start de kerstvakantie maar in Diksmuide zijn ze vandaag al in kerststemming. “We lanceerden de oproep bij onze medewerkers om hun gekste kersttrui aan te trekken”, laat Stijn Dujardin van de communicatiedienst weten. “Een dag als de Ugly Christmas Sweater Day konden we niet zomaar laten passeren. En die mening deelden heel wat medewerkers. Het resultaat? Een bonte verzameling rendieren en kerstmannen op de meest kleurrijke truien. Het initiatief zorgt voor een leuke groepssfeer. Eindelijk kunnen we zonder schaamrood op de wangen onze lievelingstrui aantrekken.” Stijn (links vooraan) gaf zelf het goede voorbeeld. In zijn baard merk je zelfs kerstballetjes op.