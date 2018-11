Stadsbestuur wil pleegzorgcafé starten 28 november 2018

02u24 0

Diksmuide gaat in op de vraag van Pleegzorg West-Vlaanderen en zal met allerlei acties de pleegzorg in de kijker zetten. Het doel? Het behalen van het label pleegzorggemeente. Dat antwoordde OCMW-voorzitter Bart Laleman (CD&V) op een vraag van oppositieraadslid Bert Laridon (N-VA). "We zullen het draagvlak voor pleegzorg helpen vergroten door erover te informeren in ons stadsmagazine en via digitale kanalen; maar ook door een pleegzorgcafé te starten waar ouders met elkaar ervaring kunnen uitwisselen. Recent zijn we met zo'n café gestart voor kankerpatiënten en dat is met een vijftigtal aanwezigen een succes." (GUS)