Stad zoekt nieuwe locatie voor recyclagepark 02u48 0

Plantmanager Tom Driessens liet weten dat Deceuninck het recyclagepark van de stad Diksmuide, dat net naast het bedrijf ligt, niet zal kunnen aankopen omdat hun bod niet hoog genoeg was.





"We hadden dat terrein graag gebruikt als opslagruimte voor de oude pvc maar we zoeken wel een ander terrein in de buurt", zegt Tom. De bevoegde schepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) bevestigt dat er verschillende kandidaten zijn. "De hoogste bieder kan het terrein van ons recyclagepark van ongeveer 5000 vierkante meter aankopen maar eerst zoeken we als stadsbestuur een alternatief. Ik zie maar één optie en dat is de site bij het bouwbedrijf Denecker, ook gevestigd op het industrieterrein Heernisse. Daar is ruimte en het is centraal gelegen. De onderhandelingen zijn volop bezig. Ik weet dat het metaalbedrijf Vanderscheuren ook interesse heeft voor een terrein bij Denecker maar we overleggen. Van zodra het schattingsverslag binnen is, komt dit op de gemeenteraad. Met een beetje geluk al eind deze maand." (GUS)