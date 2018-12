Stad investeert in elektrische bestelwagens GUS

21 december 2018

11u07 0 Diksmuide Diksmuide kocht voor ongeveer 66.000 euro twee elektrische bestelwagens aan voor de ploegen van de technische dienst.

“Die investering past in het burgemeestersconvenant dat we hebben ondertekend”, zegt milieuschepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open). “Daarin staat dat we onze CO²-uitstoot met 20 procent zullen doen dalen tegen 2020. Omdat mobiliteit goed is voor 30 procent van die uitstoot kiezen we voor elektrische voertuigen. Door de twee nieuwe wagens kunnen de medewerkers van de technische dienst zich meer opsplitsen op drukke momenten. De aankoop kostte ruim 55.000 euro, de inrichting 10.500 euro.”