Stad doet mee aan stappenclash 10 april 2018

02u32 0 Diksmuide Voor de derde keer doet Diksmuide mee aan een stappenclash en neemt het op tegen vijftien andere West-Vlaamse steden en gemeenten.

"We motiveren onze burgers maar ook het stads- en OCMW-personeel om in mei zoveel mogelijk hun stappen te registreren op de website www.10000stappen.be. Ook via de smartphone of tablet kan je dat doen", zegt Diksmuids sportschepen Marc De Keyrel (CD&V).





De stad organiseert in mei alvast geocaching in De Blankaart in Woumen, een fitness night op 4 mei en een gezinswandelzoektocht op 27 mei. Vorig jaar zetten 163 deelnemers ruim 52 miljoen stappen. Dat is gemiddeld meer dan 14.000 stappen per dag. "We gaan voor de titel actiefste stad", klinkt De Keyrel ambitieus.





De winnende gemeente krijgt een fietstrapper ontworpen door het VTI van Diksmuide. (GUS)