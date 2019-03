Stad Diksmuide verplicht vlees op ‘vegetarische’ picknick: “Mensen moeten kunnen kiezen wat ze willen eten” GUS

20 maart 2019

08u30 1 Diksmuide Een nieuw bestuur, een andere aanpak. Dat heeft de Noord-Zuidraad in Diksmuide ondervonden. Al vijf jaar organiseren ze op pinkstermaandag een vegetarische Fairtradepicknick, maar op de zesde editie moeten de deelnemers ook kunnen kiezen voor vlees.

“Het is een Fairtrade picknick en we vinden dat Fairtrade geen synoniem is voor vegetarisch”, stelt Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V). “We wensen dat mensen de keuze krijgen om al dan niet vlees te eten op die picknick. Wie nu deelneemt, is verplicht om vegetarisch te eten. Anderzijds willen we ook niemand verplichten om vlees te eten. De Noord-Zuidraad organiseert de picknick met de logistieke steun van de stad. Het zou spijtig zijn mocht de picknick niet meer doorgaan. Het kan ook perfect op een ander moment zoals de Dag van het Park.” De bevoegde schepen voor het Noord-Zuidbeleid Marc Deprez (Idee Diksmuide) stelt het zo: “We zijn met de CD&V en Idee Diksmuide-meerderheid overeen gekomen dat er voortaan vlees op de plank mag tijdens de picknick. Ook in Diksmuide is er duurzaam en kwaliteitsvol vlees. We staan uiteraard open voor overleg met de organisatoren maar we blijven bij ons standpunt hoewel bijsturingen wel bespreekbaar zijn.”

Rik Maekelberg, de voorzitter van de Noord-Zuidraad, begrijpt het standpunt van het nieuwe schepencollege maar weet niet of het praktisch haalbaar is. “We kunnen de frigo en afwasruimte in de Boterhalle niet meer gebruiken omdat die evenementenhal voor de veiligheid gesloten is. Dat betekent dat we daarvoor dus een oplossing moeten zoeken en die hebben we voorlopig niet. Jaarlijks schrijven zich tot 160 mensen in voor onze picknick. De keuze voor een vegetarische picknick was niet anti-vlees maar wel positief vegetarisch omdat er tijdens de boter- en kaasfeesten niets vegetarisch te vinden was. Het heeft ook een kleinere impact op het milieu en klimaat. We wilden aantonen dat vegetarisch ook lekker is. Als we vlees serveren dan zal het zeker lokaal zijn.”