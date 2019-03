Sportschepen Diksmuide formeel: deze zomer gaat nieuwe zwembad open GUS

01 maart 2019

10u47 0 Diksmuide In het kerstverlof was de test op de waterdichtheid van het toekomstige wedstrijdbad in Diksmuide negatief. De oorzaak is bekend en de aannemer werkt aan een oplossing. Sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) belooft dat de opening van het nieuwe zwemcomplex in de Pluimstraat in de zomer zal plaatsvinden, zoals gepland.

“Een waterdichtheidstest maakt deel uit van de gangbare kwaliteitscontrole bij het bouwen van een zwembad”, legt De Keyrel uit. “We voeren die uit om beschadigingen, lekkages en andere onregelmatigheden vroegtijdig op te sporen. De oorzaak is gekend, maar daarover kan ik niets meer zeggen omdat de procedure nog loopt. De aannemer heeft een voorstel overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij. Het is nu wachten op hun standpunt. Daarna zal de aannemer met het architectenbureau AVA-partners het probleem oplossen. Een tweede waterdichtheidstest zal volgen. In het nieuwe complex komen er naast dat wedstrijdbad met acht zwembanen ook nog een instructiebad met beweegbare bodem en een peuterbad. Die twee moeten we ook nog op hun waterdichtheid testen. We hopen rond het bouwverlof of ten laatste tegen 1 september ons zwembad te kunnen openen. Dan mogen er geen onverwachte problemen opduiken natuurlijk.”

Bij het nieuwe zwembad wordt momenteel ook een tweede sporthal gebouwd. “Die zal eind april of begin mei gebruiksklaar zijn”, geeft De Keyrel nog mee. “De parking is al in gebruik. We plaatsen nog een fietsenstalling en werken de groenomgeving af. Een kiss&ride-zone en parking voor schoolbussen staan ook nog op de planning. Het speelpleintje komt terug maar het skatepark omdat de tennisclub daar een tennishal zal realiseren. We onderzoeken nog waar we het skatepark kunnen optrekken.” Het stadsbestuur investeert in zijn tweede sporthal en zwembad 10,8 miljoen euro.