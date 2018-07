Spoorloos kalf in gracht 18 juli 2018

De brandweer van Diksmuide en leden van het speciale landbouwteam werden gisterenochtend opgeroepen om naar de Oude Zeedijk in Diksmuide te gaan.





Daar had iemand een kalf gezien die in het water in de gracht aan de dijk stond. Maar toen de brandweer aankwam bleek het kalf verdwenen te zijn. Mogelijk kon het dier zichzelf bevrijden toen de brandweer nog onderweg was.





(JHM)