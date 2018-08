Spanningskabels gaan ondergronds INVESTERING VAN 8 MILJOEN MOET EINDE MAKEN AAN TALRIJKE PANNES GUDRUN STEEN

22 augustus 2018

02u48 0 Diksmuide Infrax West gaat bijna acht miljoen euro investeren om 54,5 kilometer bovengrondse elektriciteitskabels ondergronds te brengen. Het bedrijf doet dat vooral in Diksmuide, maar ook in Gistel, Hooglede, Middelkerke en Oudenburg. De werken zullen zeker twee jaar duren.

In de Ramboutstraat in Keiem is Infrax West gestart met het graven van sleuven in de wegberm om daar de middenspanning ondergronds te brengen. "Het is de start van een ingrijpend project", duidt Joost Cuvelier van Infrax West.





"Van de 54,5 kilometer bovengrondse leidingen brengen we er liefst 44 kilometer ondergronds in Diksmuide. Dat gaat om 440 palen van tien tot veertien meter die uit het landschap verdwijnen. Het gaat om zo goed als alle middenspanningsluchtnetten waarop ongeveer 11.000 volt zit. Dat er zoveel in Diksmuide staan, is historisch gegroeid. De stad heeft een uitgestrekt landbouwgebied en die boerderijen hadden vanaf 1924 steeds meer elektriciteit nodig. Die luchtnetten waren toen de snelste manier, maar zijn vandaag onpraktisch geworden."





Stormweer

Dat beaamt ook Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V). "Er is jaarlijks meer dan 15 keer panne op die leidingen door stormweer of bliksem of wanneer ze geraakt worden door zwaar verkeer. Landbouwers moeten telkens opletten om met hun machines die bovengrondse leidingen niet te raken." Het gebied waar de elektriciteitspalen verdwijnen, strekt zich uit over heel Diksmuide. Ook in Gistel, Hooglede, Middelkerke en Oudenburg zijn er gelijkaardige werken gepland maar dan op kleinere schaal. "In Diksmuide zullen de werken twee jaar duren. Infrax West investeert hier 6,1 miljoen euro", schetst burgemeester Lies Laridon de grootte van het project. "De leidingen zullen vooral in wegbermen gelegd worden. Infrax vervangt 44 kilometer bovengrondse leidingen door 48,5 kilometer ondergrondse. Dat verschil zit hem in het feit dat we onder de grond rond de perceelgrens heen moeten. We kunnen die kabels ook niet onder landbouwgrond stoppen die veelvuldig bewerkt wordt. De laagspanningskabel, de palen van ongeveer acht meter, blijven voorlopig staan. Bij openbare werken brengen we die wel ondergronds." Dat het grote werken zijn, bevestigt ook Joost Cuvelier. "Die palen zitten tot twee meter in de grond, dus die moeten we volledig uitgraven. Veel verkeershinder verwacht ik niet omdat we langs kleinere wegen werken. De palen kunnen we volledig recycleren. Naast minder uitval van elektriciteit en het efficiënter werken voor landbouwers biedt het verdwijnen van die bovengrondse leiding nog een voordeel. Er zullen minder vogels sneuvelen, want nu vliegen die vaak nog tegen die kabels. Na de Ramboutstraat volgt de Moerestraat. Een verdere planning van de locaties moeten we nog opmaken."