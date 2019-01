Sp.a-open start procedure tegen benoeming burgemeester, schepenen en gemeenteraadsvoorzitter GUS

14 januari 2019

Maandagavond koos de Diksmuidse gemeenteraad zijn gemeenteraadsvoorzitter, vier schepenen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Na de raad verstuurde Bieke Moerman, fractieleider van sp.a-open dat haar partij de procedure opstart tegen die benoemingen alsook tegen die van de burgemeester. Daarmee bevestigt het dat er effectief twee bestuursakkoorden zijn.

De raadzaal in het Diksmuidse stadhuis was te klein om alle kijklustigen een zitplaats te geven. Tijdens de installatievergadering van 2 januari werden de schepenen, gemeenteraadsvoorzitter en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst niet verkozen. Oppositiepartij N-VA vond dat verdacht en verweet de meerderheid, met CD&V en Idee Diksmuide, dat het twee bestuursakkoorden had ondertekend: één met de sp.a-open en één zonder. De aanstelling vond uiteindelijk maandagavond plaats via geheime stemming. Het venijn zat hem echter in de staart. In een schriftelijke mededeling laat Bieke Moerman namens sp.a-open weten dat haar partij de procedure opstart tegen de benoeming van de burgemeester, schepenen en voorzitter van het bijzonder comité bij de Raad van State en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. “De Diksmuideling verdient politici waarvoor een woord wel iets betekent. Diksmuide kan niet bestuurd worden door politici die twee bestuursakkoorden hebben gesloten. We hadden gehoopt op een ruime meerderheid met twee schepenen van onze partij. Dat Diksmuide dus zou bestuurd worden zoals overeengekomen tussen CD&V, Idee Diksmuide en sp.a-open.”

Bewogen zitting

Dat gebeurde dus niet. Voor de eerste schepen waren Koen Coupillie (N-VA) en Marc Deprez (Idee Diksmuide) kandidaten. Die laatste haalde het met 14 stemmen, Coupillie kreeg er tien en er was één blanco. Voor de tweede schepen waren Bieke Moerman (sp.a-open) en Marc De Keyrel (CD&V) kandidaten. Marc kreeg veertien stemmen en Bieke elf. Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) en Martin Obin (CD&V) waren kandidaten voor de vierde schepen. Obin kreeg 14 stemmen, Vanlerberghe 10 en er was 1 blanco. Voor de vierde schepen tot slot waren Gaby Verstraete (CD&V) en Inge Claeys (N-VA- de kandidaten. Gaby kreeg 14 stemmen, Inge 10 en er was 1 blanco. Gert Maertens (Groen!) waagde zijn kans voor de functie van voorzitter van het bijzonder comité maar moest de duimen leggen voor Jan Van Acker (Idee Diksmuide) . Voor de functie van gemeenteraadsvoorzitter waren Mieke Vanrobaeys (N-VA) en Katleen Winne de kanshebbers en het werd Katleen. N-VA, sp.a-open en Groen!, die in de oppositie zitten, verweten de meerderheid een gebrek aan transparantie en omschreven de verkozenen van Idee Diksmuide en CD&V als postjespakkers.

In haar slotwoord wenste Katleen Winne de oppositie goede moed. Dat werd niet in dank afgenomen bij de oppositie.