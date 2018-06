Sp-a-open pleit voor verlaging personenbelasting 25 juni 2018

Sp-a-open Diksmuide stelde zijn lijst en programma met 26 speerpunten voor. 13 van de 25 kandidaten zijn nieuw op de lijst. Nog opmerkelijk: huidig schepen van Openbare Werken Bieke Moerman duwt de lijst. "De jongeren staan samen onderaan de lijst en ik kreeg als schepen de zichtlocatie op de laatste plaats", reageert Bieke. Lijsttrekker Kurt Vanlerberghe belicht een aantal programmapunt. "We pleiten voor een verlaging van de personenbelasting, de start van een stedelijke kinderopvang en de bouw van windmolens. Busjes tussen de dorpen en het centrum kunnen de afbouw van het openbaar vervoer opvangen. Aan de kant van de Oostendestraat en bij het zwembad zijn parkings mogelijk. Uiteraard blijven we inzetten op beleving met een veerpont over de IJzer tussen de Dodengang en Beerstblotestraat. Dierenwelzijn vinden we belangrijk. Huisdieren moeten bij hun baasjes begraven kunnen worden. Tegen 2024 moeten er 100 extra sociale wooneenheden gebouwd zijn." (GUS)