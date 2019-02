Sp.a-open: “Dertien kerken in Diksmuide is te veel en te duur, verkoop er een paar” GUS

27 februari 2019

10u29 0 Diksmuide Oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) pleitte in de Diksmuidse gemeenteraad om grondig na te denken over de toekomst van de dertien kerken. “Wat is er gezellig aan een kerkviering met amper twintig gelovigen?”, vroeg hij zich af.

“Het stadsbestuur spendeert jaarlijks gemiddeld 800.000 euro aan zijn dertien kerken”, berekende Vanlerberghe. “Nog geen vijf procent van de inwoners gaat wekelijks naar de kerk en het aantal kerkelijke huwelijken en begrafenissen daalt. Eerder gaf de Centrale Kerkraad aan dat de kerk in Oudekapelle verkocht kon worden. Gewoon doen zou ik zeggen. Het stadsbestuur moet dringend beslissen wat het met de kerk in Pervijze wil doen. De zware investeringsdossiers kan Diksmuide vermijden als het kerken verkoopt. De verkoop van de kerk in Kaaskerke leverde misschien niet de gewenste aanblik op, maar was wel een goede beslissing. Herbestemmen, verkopen en centraliseren zijn factoren waarover het stadsbestuur grondig moet nadenken als het over de kerken gaat.” Vanlerberghe vond steun bij N-VA. “In de vorige legislatuur droeg elke Diksmuidse belastingsbetaler 313 euro bij tot de kerken. Dat is te veel”, vulde Koen Coupillie aan.

Schepen van Kerkfabrieken Martin Obin (CD&V) benadrukte dat er al veel bespaard werd. Binnenkort zit hij samen voor de opmaak van het volgende meerjarenplan.

Meer over Kurt Vanlerberghe

politiek