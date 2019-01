Sp.a-open betwist aanstelling volledig schepencollege: “Dan hadden ze voorakkoord maar moeten naleven” GUS

15 januari 2019

17u51 0 Diksmuide Sp.a-open Diksmuide zal een klacht indienen omdat zeven raadsleden van de meerderheidspartijen Idee Diksmuide en CD&V twee voordrachtsakten hebben ondertekend. Voor de verkiezing was er een akkoord voor een tripartite met Idee Diksmuide, CD&V en sp.a-open. Sp.a-open vindt dat die afspraak moet nagekomen worden.

Hoeveel is een voorakkoord waard? Dat is de hamvraag die politiek in Diksmuide bezighoudt. Voor sp.a-open alvast heel veel. “Bij de Raad van State zullen we klacht indienen tegen de benoeming van de burgemeester. Bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen doen we hetzelfde tegen de aanstelling van de schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad en het bijzonder comité. Er was een voorakkoord met voordrachtsakten waarbij sp.a-open twee schepenen zou krijgen, Idee Diksmuide één en CD&V de burgemeester en twee schepenen. Na de verkiezingen besloten Idee Diksmuide en CD&V alleen verder te gaan met nieuwe voordrachtsakten als gevolg. Zeven leden van de meerderheid hebben beide akten ondertekend en dat mag wettelijk niet. Eerstdaags dienen we een klacht in. Ik verwacht binnen de twee maanden een uitspraak tegen de benoeming van de burgemeester en binnen het half jaar tegen de rest. Als we gelijk krijgen kunnen de zeven betwiste leden enkel gemeenteraadslid zijn en niet zetelen in intercommunales. Het valt af te wachten wie dan in het schepencollege zal zetelen.” N-VA is opgelucht dat de waarheid van de dubbele voordrachtsakten aan het licht is gekomen. “We wachten het juridische onderzoek af en hebben vertrouwen in de juiste conclusies. Als de regels zijn overtreden, dan moet het bestuur ontslaan worden”, reageert Koen Coupillie.

Geen ontslag

Zowel CD&V als Idee Diksmuide zijn niet van plan om ontslag te nemen. “Er was geen voorakkoord, alleen een basistekst. We hebben mondeling duidelijk gesteld dat alles zou afhangen van de verkiezingsuitslag”, reageert Marc Deprez (Idee Diksmuide). “We dachten ook dat die basistekst geen juridische waarde zou hebben. De socialisten hebben ons vertrouwen geschonden. Het is niet onze schuld dat sp.a-open geen schepenen kreeg toebedeeld. Alles had te maken met hun interne problemen. Bovendien is er nog geen klacht ingediend. Als de sp.a denkt zo te scoren dan zullen ze van een kale reis terugkomen. Ik besef dat het zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt, maar we zullen ons lot ondergaan. We zullen het vernieuwde beleid voeren in afwachting van een uitspraak. Het enige wat sp.a wil, is de meerderheid breken en samen met de N-VA zelf het bestuur vormen. Rancune en wrok typeren beide partijen. Met N-VA wilden we aanvankelijk een kartel vormen, maar dat werd door hen afgeblazen. De kiezer heeft beslist en N-VA maakte duidelijk een inschattingsfout door niet met ons in kartel te gaan.”

Dwarsbomen

Hetzelfde horen we bij burgemeester Lies Laridon (CD&V). “CD&V is met zeven zetels de grootste partij en Idee Diksmuide de sterkste groeier met zes zetels. We hebben dus geluisterd naar de kiezer en zijn samen in zee gegaan. Sp.a-open is de verliezer met vier zetels en ondertussen drie, want één iemand zetelt als onafhankelijke. Dat net de socialisten nu een juridische strijd starten is niet in het belang van onze stad. Ze willen ons beleid dwarsbomen, dus net de socialisten respecteren de wil van de kiezer niet. We wachten af wat de bevoegde rechtsorganen zullen beslissen. We starten in elk geval ons beleid en willen met Diksmuide vooruit.”