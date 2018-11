Sint en Pieten op Vismarkt 13 november 2018

Nu zaterdag 17 november verwacht Diksmuide de Sint en zijn Pieten op de Vismarkt waar hij vanaf 14 uur komt aangereden in een toeristentreintje.





Hij neemt de kinderen mee naar de Boterhalle waar iedereen kan genieten van de show 'De Spaanse schaar'. Iedereen zit met de handen in het haar wanneer de elektriciteit uitvalt en de waterleiding springt. Hoe kan de kapper nu zijn werk doen? Nadien krijgen de kinderen een zak vol lekkers. Deelname is gratis. Info: www.bezoekdiksmuide.be. (GUS)