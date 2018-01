Sint-Cecilia wil er nog 150 jaar bij doen KONINKLIJKE HARMONIE ZET MET SUCCES IN OP JONGEREN GUDRUN STEEN

20 januari 2018

02u46 0 Diksmuide De koninklijke harmonie Sint-Cecilia Keiem is 150 jaar jong en doet het nog goed. Het bestuur doet zijn best om jongeren aan te trekken. De majorettes en het trommelkorps hebben al tientallen kinderen en tieners kunnen overtuigen.

Harmonie Sint-Cecilia is een muziekvereniging met een lange staat van dienst. 150 jaar om precies te zijn, maar als we voorzitter Franky Debergh (62) mogen geloven is er van sleet absoluut geen sprake. Hij is de ouderdomsdeken met liefst 52 jaar lidmaatschap op zijn teller. "Toen ik in 1990 voorzitter werd, richtten we met de harmonie de majorettes op. Vandaag zijn er 51 kinderen en jongeren lid. Ze oefenen met Kelly Steen niet alleen de passen voor onze concerten, ze hebben ook al verschillende provinciale en Belgische titels binnengehaald. Op 24 februari doen ze mee aan het Beneluxkampioenschap in Nederland. En wie wil trommelen maar geen zin heeft in notenleer, kan bij ons trommelkorps terecht. Met dertien zijn ze, beroepsmuzikant Robin Verhelst leert hen ritmisch trommelen. En sinds dit schooljaar werken we samen met de Diksmuidse academie, zodat we in Keiem een wekelijkse les notenleer kunnen aanbieden. Dertien kinderen vanaf acht jaar volgen nu notenleer, en in mei plannen we een initiatieles. Al die inspanningen om de jeugd warm te maken voor de harmonie helpen, want de gemiddelde leeftijd van onze veertigtal muzikanten is ongeveer veertig jaar. Ik ben de oudste."





Overzichtsexpo

In het oprichtingsjaar 1868 was de toenmalige toneel- en muziekmaatschappij Keiem liberaal. Decennia later smolt de muziekvereniging samen met de katholieke tegenhanger. "Talrijke initiatieven kleurden onze geschiedenis. Dat zal je zondag zien tijdens de overzichtstentoonstelling in het ontmoetingscentrum De Kring. Zo hebben we foto's van het festival in 1986. Het verbond van de twaalf muziekmaatschappijen uit de regio organiseerde dat festival jaarlijks. Een jury deelde de prijzen uit. Helaas is dat initiatief vandaag verwaterd, net zoals de verbroedering met het Nederlandse Ovezande."





Vriendschap

Maar de harmonie heeft nog véél om trots op te zijn. "De vriendschap onder de leden is dé constante doorheen onze historiek. Een jaarlijkse topper is de Cecilianacht. De avond voor ons naamfeest gaan we langs bij een dozijn gezinnen in ons dorp om er leuke deuntjes te spelen. De laatste jaren doen we dat in thema, hilariteit alom dus, vooral als je bedenkt dat flower power en Tirol de revue zijn gepasseerd."





Nu zondag is er doorlopend van 10 tot 17 uur een gratis expositie in De Kring. Op 5 mei speelt de harmonie een jubileumconcert. Oud-dirigenten en oud-muzikanten tekenen dan present in CC Kruispunt in Diksmuide. Info: www.harmoniekeiem.be of via e-mail op franky.debergh@pandora.be.