Sint-Aloysiuscollege schrapt 100 dagen na vandalisme: "krachtig signaal geven"

15 maart 2019

12u38

De directie van het Sint-Aloysiuscollege langs de Wilgendijk besloot vrijdagochtend om de traditionele 100-dagenviering te annuleren. Ze nam die maatregel nadat een grote groep leerlingen ’s nachts de school binnendrong en vandalisme pleegde. “We willen zo een krachtig signaal geven dat we dit niet tolereren”, zegt directrice Isabelle De Keyser.

Tijdens de 100-dagen viering vierden de laatstejaarsleerlingen traditioneel hun laatste maanden aan het middelbaar. Op de planning stond een ontbijt op school, daarna een filmvoorstelling en een paintballsessie in Poperinge. De school liet de leerlingen bij aanvang van de dag weten dat ze per direct de hele planning annuleert en stuurde alle leerlingen naar huis. “Toen we aankwamen in school merkten we verschillende daden van vandalisme op”, zegt directrice Isabelle De Keyser. “We bekeken meteen de camerabeelden en zagen dat een grote groep jongeren actief was. Ze waren met een dertigtal en we vermoeden dat het allemaal om leerlingen van het zesde gaat. Zij klommen over de poort en begaven zich onder meer naar de kluisjesruimte, op de speelplaats.”

Cursussen vlak voor examens vernield

Daar richtten de leerlingen flink wat vandalisme aan. “Vuilniszakken werd om gekieperd en uitgegoten en er werd een grote wanorde aangericht”, vervolgt de directrice. “Het ergste leek eerst het feit dat er met stiften slogans op de ruiten werden aangebracht maar die konden vrij snel verwijderd worden. Veel erger blijkt nu dat de kluisjes van verschillende leerlingen geopend werden. Verschillende cursussen werden op de grond gegooid en vernield. We staan vlak voor de examens dus voor de betrokken leerlingen is dit absoluut geen pretje. Zo’n gedrag tolereren we absoluut niet en daarom beslisten we de 100-dagen viering te annuleren. Het is de eerste maal dat we tot dergelijke maatregel moeten overgaan. We brachten ook de ouders op de hoogte dat dit absoluut niet door de beugel kan. We bekijken ook nog of we sancties kunnen nemen tegen de leerlingen.” De politie werd niet op de hoogte gebracht van de zaak omdat de school dit intern wil oplossen. Verschillende leerlingen lieten intussen weten dat ze zich slachtoffer voelen van de hele situatie: “door het gedrag van enkele leerlingen wordt het feest vergald voor álle zesdejaars”, klinkt het.