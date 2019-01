Schuldig of niet? Dronken brandweerman rijdt bejaarde vrouw aan, ze sterft 4 maanden later aan hartprobleem/longontsteking Jelle Houwen

14 januari 2019

12u57 0 Diksmuide De 59-jarige brandweerman P.D. was onder invloed toen hij op 29 november 2015 een 89-jarige vrouw aanreed op het zebrapad in het centrum. De vrouw overleed 4 maanden later. De vraag is nu of haar overlijden het gevolg is van dat ongeval. De deskundigen spreken elkaar immers tegen.

De aanrijding gebeurde in Diksmuide op het zebrapad in de De Breyne Peellaertstraat op het einde van de Oostendestraat. Slachtoffer Irene H. was niet in levensgevaar, maar raakte wel zwaargewond. Haar voorvoet moest geamputeerd worden. Ze moest ook van het ziekenhuis naar het revalidatiecentrum en terug wegens enkele complicaties. Uiteindelijk overleed ze eind april, meer dan 4 maanden later. Ze overleed aan de gevolgen van een hartprobleem en een longontsteking.

Volgens de deskundige aangesteld door het gerecht is de vrouw niet gestorven als gevolg van de aanrijding. En moet de brandweerman uit Diksmuide dus niet vervolgd worden voor onopzettelijke doding. Maar de deskundige aangesteld door de nabestaanden heeft een andere mening. Volgens hem is het duidelijk dat de vrouw na het ongeval een flink verzwakt was. Ze is volgens hem overleden in de nasleep van het ongeval.

Feit blijft dat u zat was en zo een wagen bestuurde, met alle gevolgen van dien - uw gedrag was gewoon schandalig Politierechter Geert Vandaele

Het is nu aan de politierechter om te beslissen welke deskundige hij volgt. Voor de brandweerman, die nog steeds in dienst is, kan dat een wereld van verschil maken. Bij een veroordeling voor onopzettelijke doding riskeert hij immers een hogere geldboete en een langer rijverbod en zelfs een celstraf. De man reed bovendien met 2.17 promille in zijn bloed en was dronken. Daar tilde de rechter bijzonder zwaar aan.

“Dat is de essentie van dit dossier”, sprak de politierechter. “Het feit blijft dat u zat was en zo een wagen heeft bestuurd, met alle gevolgen van dien. Uw gedrag was gewoon schandalig.” Dat lijkt P.D. ook te beseffen. “Sinds het ongeval heb ik geen druppel alcohol meer gedronken”, zei hij. “U mag me op alles laten testen. Ik vind het verschrikkelijk voor haar familie, maar geloof me: ik sta hier mee op en ga hiermee slapen. Ik heb mijn leven sinds de feiten echt wel omgegooid.”

Ook zijn advocaat speelde daarop in. “En omdat het ongeval al meer dan drie jaar geleden is gebeurd, vraag ik om rekening te houden met de redelijke termijn. Ik vraag P.D. wel schuldig te verklaren, maar geen straf meer op te leggen.” De advocaat van het slachtoffer vroeg om P.D. wél te straffen voor onopzettelijke doding. “Onze deskundige is formeel: er is geen discussie over het oorzakelijk verband.”

De politierechter neemt nu een maand de tijd voor beraad en oordeelt op 11 februari.