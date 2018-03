Schrootdieven verraden door GPS-geschiedenis 14 maart 2018

Twee Roemenen zijn op de rechtbank van Veurne veroordeeld tot 1 jaar cel en 15 maanden cel voor een poging tot inbraak bij schroothandelaar Gebroeders Mares bvba in Vladslo.





De twee werden toevallig betrapt in de nacht van 6 op 7 juli vorig jaar, na een melding van verdachte handelingen op een parking op het kruispunt van de Bortierlaan en de Esenweg in Diksmuide. De politie controleerde de twee en zag in de geschiedenis van hun GPS-toestel dat ze zich even voordien naar de schroothandelaar hadden begeven. Op camerabeelden was te zien hoe ze op verkenning gingen om later in te breken. Een van de beklaagden gaf de feiten toe en zei dat ze elektrische motoren zouden stelen. De andere beklaagde wist naar eigen zeggen van niks. De rechter geloofde de man niet en gaf hem alsnog een celstraf. (BBO)