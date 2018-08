Schrijf je snel in om 'The Beast' te bedwingen 08 augustus 2018

Op de Grote Markt van Diksmuide zal op zaterdag 25 augustus het grootste springkasteel ter wereld staan. Om 'The Beast', zoals het noemt, te bedwingen, moet je wel vooraf zijn ingeschreven via www.bezoekdiksmuide.be. Een gratis springbeurt kan tussen 12 en 19.30 uur, maar dus enkel als je vooraf jouw naam hebt opgegeven. Er zijn ook nog andere attracties en voor wie jonger is dan 10 jaar staat er een springkastelendorp. En 's avonds kan je verder blijven springen op opzwepende muziek van de Koksijdse drumbands El Fuerte en Jong El Fuertegevolgd door The Beat Experience. Diksmuide sluit zijn springdag af met de Party Trooperz. (GUS)