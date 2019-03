Scholengroep Westhoek steunt Fonds Aurore Ruyffelaere met 2500 euro GUS

15 maart 2019

13u34 0 Diksmuide Het Fonds Aurore Ruyffelaere steunt schoolprojecten die jongeren wapenen tegen extreem nationalisme, discriminatie en racisme. De scholengroep Westhoek, met zetel in Diksmuide, is dat Fonds zo genegen dat het een cheque van 2500 euro gaf.

Aurore Ruyffelaere is een leerkracht die in 2013 werd vermoord na een nachtje stappen tijdens de Gentse Feesten. Om haar zinloze dood toch een betekenis te geven richtten de ouders het Fonds Aurore Ruyffelaere op dat werkt onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting. “Eerstdaags lanceren we een nieuwe oproep waarop alle basis- en secundaire scholen uit West- en Oost-Vlaanderen kunnen inschrijven”, legt Isabelle Janssens van het Fonds uit. “We verdelen subsidies onder die projecten die zich toespitsen op herinneringseducatie. Dat kan bijvoorbeeld een schooluitstap naar het In Flanders Fields museum in Ieper zijn of naar de concentratiekampen in Auschwitz. Begin dit jaar ontvingen 38 scholen steun.”

De scholengroep Westhoek is dat Fonds bijzonder genegen. “Vorig jaar stelden we een buitensportveld bij basisschool De Ster in Poperinge ter beschikking aan Bar Petit Comité zodat die daar een groot scherm kon plaatsen voor het WK-voetbal”, duidt bestuurslid Dirk Demeyer van de raad van bestuur van de Scholengroep. “In ruil vroegen we een deel van de opbrengst. Zo komt het dat we 2590,68 euro kunnen geven aan het Fonds. Zelf vinden we herinneringseducatie heel belangrijk. Zo organiseerden we vorig jaar Walk to remember 14-18. Dat was een wandeling van 900 kilometer waaraan heel wat scholen uit onze groep hebben deelgenomen.”

Info: www.auroreruyffelaere.be.