Schedelmysterie blijkt kunstwerk over WO I 24 mei 2018

02u43 0 Diksmuide Het mysterie rond de honderd schedels op ijzeren staven langs het fietspad De Frontzate in Stuivekenskerke is opgelost.

Kunstenaars Jan Smeekens en Joris Slabbinck van de kunstacademie in Oostende hebben zichzelf kenbaar gemaakt. Met het kunstproject willen ze stilstaan bij de vele doden die honderd jaar geleden vielen in de frontstreek. "Schedels zijn choquerend en luguber, maar de oorlog was dat ook. We willen de gruwel van toen niet verbloemen. Mijn grootvader wijlen Benoit Smeekens (92) vocht aan het front en zag zijn collega's sterven voor zijn ogen. Hij sprak er later nooit over omdat hij de gruwel niet onder woorden kon brengen. Telkens hij terugkwam naar de frontstreek, stonden de tranen in zijn ogen", stelt Jan Smeekens (62) uit Ramskapelle. Hij vroeg een landbouwer of hij het kunstproject in diens weide langs De Frontzate, achter prikkeldraad en een gracht, mocht neerplanten. Zo maken de schedels minder kans om meteen gestolen te worden. "Het vervaardigen van de 104 schedels, met behulp van een mal, duurde een academiejaar lang. Initieel wou ik ermee aantonen dat iedereen gelijk is, vanuit het oogpunt van migratie en apartheid", reageert Slabbinck. "Na meerdere bestemmingen kwam plots mijn goede vriend Jan Smeekens met zijn idee op de proppen." Het project kreeg de naam Julie. Zo heet het 7-jarig dochtertje van de eigenaar van het weiland. "Om het contrast met de onschuldigheid van kinderen te benadrukken", voegt Smeekens nog toe. Het werk is nu voorzien van het gedicht Rekruten 1914 van Charles Ducal ter duiding aan voorbijgangers. De schedels blijven nog tot oktober staan. (BBO)