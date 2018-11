Schaap doodgebeten 23 november 2018

De politie heeft gisteren een melding binnengekregen van een dood schaap in een beek langs de Viconiastraat in Diksmuide. Een passant had nabij de beek ook al een ander schaap met zware verwondingen opgemerkt. Mogelijk is een wild dier verantwoordelijk voor de verwondingen. (JHM)