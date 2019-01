Samen tuinieren in een ecologische moestuin op domein De IJzerboomgaard GUS

11u19 0 Diksmuide In maart zullen een vijftiental tuiniers aan de slag gaan in de ‘Samentuin’ op het provinciale domein De IJzerboomgaard in Diksmuide. Vlaams minister Joke Schauvliege subsidieerde het project met 15.000 euro.

“Het gaat om een perceel van 500 vierkante meter waarop we een ecologische moestuin zullen aanleggen waar vijftien mensen in hun vrije tijd kunnen mee helpen”, zegt technisch coördinator Tijs Demyttenaere van De Groene Kans. “Binnenkort bepalen we de exacte datum maar ik kan al meegeven dat de infovergadering voor geïnteresseerden ergens in februari zal plaatsvinden. Daarna plannen we twee sessies om de basis van het ecologisch tuinieren toe te lichten. In maart en april volgen twee tuiniersvergaderingen en daarna kunnen we de handen uit de mouwen steken. Tot november plannen we wekelijks een gezamenlijk tuiniersmoment met praktijkbegeleiding door de mensen van Velt. In het najaar kijken we uit naar een paar infosessies. Het zijn de toekomstige tuinierders die zullen beslissen wat ze willen planten. De volledige oogst verdelen ze onder elkaar. Door de subsidie van de minister kunnen we de grond klaar maken, het werkmateriaal aankopen alsook het plantgoed en de zaden bestellen.” De totale kostprijs is 23.000 euro. Info: www.degroenekans.be of www.tvlierbos.be.