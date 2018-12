Samen met zoon in gemeenteraad mag niet, dus vader Coupillie naar provincie GUS

05 december 2018

13u23 0 Diksmuide Luc Coupillie uit Pervijze zal zijn mandaat in de provincieraad verlengen, zoon Koen doet hetzelfde in de gemeenteraad. Vader en zoon waren allebei rechtstreeks verkozen, maar de wet verbiedt dat leden van dezelfde familie samen in de gemeenteraad zetelen.

Vader Luc Coupillie (62) uit Pervijze trok de N-VA-lijst in Diksmuide en werd met 1.444 stemmen rechtstreeks verkozen. Zijn zoon Koen Coupillie (35) uit Esen veroverde met 1.097 voorkeurstemmen vanop de dertiende plaats ook een zitje in de gemeenteraad.

“Twee leden van dezelfde familie mogen niet zetelen in de gemeenteraad als het om bloedbanden in de eerste of tweede graad gaat”, verduidelijkt Luc. Hij kiest ervoor om een vervolg te breien aan zijn mandaat van provincieraadslid. “Alleen grondgebonden materie is in de provincie nog aan de orde. Dat is net wat mij het meeste boeit. Mijn zoon Koen heeft al zes jaar bestuurservaring in Diksmuide, dus hij mag zijn werk in de gemeenteraad verderzetten. In Diksmuide gaat straks een ‘kolderbrigade’ aan de slag. Meespelen in zo’n circus temperde mijn enthousiasme. Ik wilde heel graag toetreden tot de bestuursmeerderheid in Diksmuide. Als lijsttrekker zou ik dan zeker mijn mandaat hebben opgenomen. Helaas zitten we in de oppositie. We moeten naar de toekomst kijken. De keuze voor de jeugd is snel gemaakt.”

Luc Coupillie legt donderdag 6 december de eed af als provincieraadslid.