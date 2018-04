Ruim 100 handelaars in promofilm 20 april 2018

Een opnameploeg strijkt nu zondag 22 april vanaf 14 uur neer op de Grote Markt van Diksmuide om er de handelaars in werkplunje in beeld te brengen. Het resultaat zal op 19 mei, bij de opening van de Grote Markt, getoond worden in een promofilmpje. "Meer dan honderd handelaars uit Diksmuide en de dorpen doen mee", zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V).





"We investeren bijna 4.000 euro in het filmpje en een rapliedje in het West-Vlaams. Zo hopen we een positief beeld op te hangen van onze middenstand." (GUS)