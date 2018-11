Rotary trekt naar scholen met voorstelling rond pesten 23 november 2018

De Rotary Club van Diksmuide wil met voorstellingen in Diksmuidse scholen kinderen ontmoedigen om te pesten. Ook twee scholen in Houthulst doen mee. Het startschot werd gegeven in de vrije basisschool van Woumen. "Via een interactieve voorstelling legden we de focus op sociale ontwikkeling, een positieve klassfeer en oplossingsgericht denken", duidt Wouter Pillaert. "Een 'goedgevoelschool' creëren, dat is onze bedoeling."





(GUS)