Roland en Greta zijn de S-plus kaartkampioenen GUS

13 februari 2019

11u27 0 Diksmuide De vereniging S-Plus Diksmuide huldigde zijn kaartkampioenen Roland Demeulenaere en Greta Christiaen.

S-Plus houdt elke tweede dinsdag van de maand zijn kaartnamiddag om 14 uur in de bar van dienstencentrum Ten Patershove. Op het jaarprogramma staan ook een busreis en een uitstap naar de Ardennen om te genieten van een wildmenu. In het Bourgondisch Schild in Diksmuide houdt S-Plus zijn feestmaaltijd. De voorzitter is Daniël Vanhooren. Het lidgeld bedraagt 12 euro.