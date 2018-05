Roekeloze hardrijder: "Vrouw had me net affaire opgebiecht" 15 mei 2018

03u10 0

Een man uit Diksmuide moet 400 euro boete betalen en acht dagen zijn auto aan de kant laten staan, maar mag van de rechter zijn rijbewijs houden. Op 2 maart vorig jaar reed de man erg snel en roekeloos. "Ik had al iets gedronken en plots vertelde mijn vrouw dat ze al een hele tijd een buitenechtelijke relatie had", klonk het. "We waren vijftien jaar getrouwd. Na een schermutseling ben ik gevlucht. Ik wilde er een eind aan maken." De man werd tijdens zijn dollemansrit achtervolgd door de politie. D.B. zette zijn wagen aan de kant nadat zijn moeder via gsm op hem had ingepraat. De deskundige oordeelde dat de man bij volle verstand was, maar geen gevaar op de weg vormt. Hij is intussen gescheiden.(JHM)