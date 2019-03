Robin is nieuwe dirigent van Woumense trommelkorps GUS

19 maart 2019

13u12 0 Diksmuide Na 33 jaar heeft Ronny Tampère (64) het dirigeerstokje van het Woumense trommelkorps doorgegeven aan Robin Verhelst (29) uit Diksmuide.

“Het is tijd voor verjonging”, vindt Ronny. “Toen ik in 1986 Johny Salembier opvolgde, hadden de trommelaars niet veel kaas gegeten van notenleer. Dat was dus mijn eerste taak.” Vandaag telt het trommel- en tamboerkorps achttien leden. Recent kwamen er vijf jongeren bij. De trommelaars oefenen elke dinsdag van 19 tot 20 uur in het muzieklokaal van Hoger Op. De eerstvolgende activiteit is de wandeltocht op de laatste zaterdag van april.