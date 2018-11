Regio herdenkt einde van WOI 12 november 2018

Met talrijke activiteiten herdacht de regio het einde van de Eerste Wereldoorlog precies een eeuw geleden. Voor de fakkeltocht in Veurne gisterenavond waren 220 mensen ingeschreven.





Die werd opgedragen aan sasmeester Victor Kemp die de vier oorlogsjaren in Veurne bleef. Samen met die andere bekende Veurnenaar Karel Cogge drukte hij zijn stempel op het verloop van de Eerste Wereldoorlog door de IJzervlakte onder water te houden. Het was een sfeervolle wandeling die eindigde in het belevingscentrum Vrij Vaderland waar de deelnemers de tentoonstelling over frontschilder Joe English bezochten. Zaterdag vond bij de IJzertoren in Diksmuide de Vredesdag plaats.





Naast de traditionele ijzerbedevaart was er ook theater en werd de tentoonstelling Floating Dreams, met beelden van Kamagurka, afgesloten door onder meer actrice Hilde Van Mieghem. "Er waren 151 deelnemers voor de IJzerbedevaart en 205 voor het slotevenement van de tentoonstelling. Er zijn nog 17 van de 70 beelden te koop. De opbrengst ging naar Child Focus en Moeders voor Vrede. Die kregen elk 3.500 euro. In Nieuwpoort plantten ze, net zoals in Veurne trouwens, een vredesboom. Die van Nieuwpoort staat bij het Albert I-monument. Het is een winterlinde van drie meter hoog. In Veurne staat een zomereik te pronken in het stadspark.





