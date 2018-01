Rechter tegen beklaagde: "U bent zelf slachtoffer" MILD VONNIS: VERKEERSCURSUS NA LICHT ONGEVAL MET DODELIJKE AFLOOP JELLE HOUWEN

02u39 223 Jelle Houwen José Ghesquière uit Diksmuide moet enkel een verkeerscursus volgen na een ongeval met dodelijke afloop. Diksmuide De 57-jarige José Ghesquière uit Diksmuide kreeg van de politierechter in Veurne een uitzonderlijk milde straf na een dodelijk verkeersongeluk. De man moet enkel een verkeerscursus van 20 uren volgen. De politierechter bood de man zelfs wat troost. "Ik erken dat u in zekere zin ook een slachtoffer bent", sprak hij.

Een verkeerscursus lijkt een wel erg lichte straf na een ongeluk met dodelijke afloop. Maar de rechter hield rekening met de ongewone omstandigheden die leidden tot het overlijden van 85-jarige Marcel. "Dit kon iedereen overkomen", klonk het bij politierechter Geert Vandaele. "Ook de meest voorzichtige chauffeur."





Op 3 maart 2015 reed José op de Woumenweg met de bestelwagen van zijn sanitair bedrijf CSE Solutions. Hij was verblind door de lage zon en had een Ford Fiësta niet opgemerkt die linksaf wilde slaan naar de Diamantstraat. In die Fiësta zat de 85-jarige Marcel Lems als passagier, met op de achterbank zijn vrouw en zijn dochter aan het stuur. Er volgde een banale kop-staartaanrijding, schijnbaar zonder ernstige gevolgen.





Samen koffie gedronken

"Ik reed hooguit 30 kilometer per uur", vertelt José. "Mijn bumper was beschadigd en de achterruit van de Fiësta brak. Toen ik uitstapte, herkende ik de mensen in de andere wagen. Het waren klanten van ons. Ze woonden amper 50 meter verderop. Omdat niemand gewond leek, gingen we allen naar hun huis om een Europees aanrijdingsformulier in te vullen, terwijl we samen een koffie dronken. De politie is niet ter plaatse geweest, het was een banaal ongeluk. Marcel klaagde wat over lichte pijn en we hebben hem aangeraden toch naar het ziekenhuis te gaan." Dat gebeurde, en beide partijen namen afscheid van elkaar. In het ziekenhuis werden geen letsels vastgesteld. Marcel mocht terug naar huis. Drie dagen later echter voelde hij meer pijn en ging hij terug naar het ziekenhuis. Daar stelde men twee gebroken ribben en vocht in de longen vast. Marcel overleed uiteindelijk op 31 maart door een longontsteking. Een rechtstreeks gevolg van het ongeval, oordeelde een deskundige, en dus werd José vervolgd voor onopzettelijke doding. "Dat vernam ik pas toen ik die dag voor de eerste keer verhoord werd door de politie. Een donderslag bij heldere hemel. Ik vind het zo spijtig dat ik het niet eerder wist."





Lichte fout

Gisteren, nadat José het ongeval al bijna 3 jaar met zich meedroeg, sprak de rechter dan een oordeel uit.





"We hebben alle respect voor het slachtoffer, maar mijn cliënt is ook een lijdend voorwerp", sprak advocaat Thomas Bailleul. "Het was een zeer, zeer lichte fout met de zwaarste gevolgen. Dit kon iedereen overkomen, het is voor José ook erg lastig om te dragen." Dat beaamden de procureur en politierechter Geert Vandaele. "Ik erken dat dit grote gevolgen heeft voor u. We begrijpen dat u ook een slachtoffer bent, als dat troost kan bieden. De meest voorzichtige chauffeurs met een blanco strafblad kan dit overkomen". José kreeg daarom, erg uitzonderlijk, enkel de verkeerscursus opgelegd. "Daar ben ik opgelucht over, al blijf ik vooral met mijn onoplettendheid van die dag en Marcel in mijn hoofd zitten", besluit José.