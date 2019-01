Rechter moet uitmaken wie bestuurder was na bizar ongeval JHM

16u33 0 Diksmuide Wie zat bij een uiterst bizar ongeval van 19 november 2017 op de Oostendestraat in Beerst aan het stuur? Was het de Pool K.P. (44) of J.S. (34)? Allebei beweren ze dat de ander reed en dus verantwoordelijk was.

Op het eerste zicht lijkt het zonneklaar. De getunede VW Golf reed die dag met een bijzonder hoge snelheid op het verkeerde rijvak richting centrum. Verschillende wagens moesten de kamikazepiloot ontwijken. Tot de wagen een paaltje raakte, tegen een andere wagen botste en in de gracht belandde. Volgens de eerste vaststellingen lijkt het ongeval duidelijk: K.P. was diegene die reed en kwam er met de kleerscheuren vanaf, J.S. zat als passagier gekneld in de wagen en was even kritiek. Hij moest door de brandweer bevrijd worden en werd met de mug-heli naar het ziekenhuis gebracht. ’s Anderendaags mocht hij alweer naar huis. Ook zijn vijf maanden zwangere vriendin raakte gewond. Voor hen is het dan ook zonneklaar: K.P. bracht hen erg in gevaar. “Hij reed als een gek en had gedronken”, sprak hun advocaat. Ze eisen liefst 20.000 euro van K.P.

K.P. vertelt echter een heel ander verhaal en ontkent dat hij bestuurder was. “Het was J.S. die reed, dat zegt hij al van dag één”, zegt zijn advocaat. “Het was J.S. die de auto van K.P. gebruikte om naar de gevangenis te rijden voor een bezoek. Na het ongeval verplichtte hij K.P. om van positie te veranderen en de schuld op zich te nemen. J.S. kroop naar de passagierskant en deed daarna alsof hij gekneld zat. Kijk goed naar de foto van de auto in de gracht. J.S. kon helemaal niet gekneld zitten, de passagierskant was aan de andere kant.” De politierechter neemt nu tot 18 februari de tijd om zich te beraden.