Raad voor Verkiezingsbetwistingen geeft oppositie ongelijk: CD&V en Idee Diksmuide blijven aan de macht GUS

14 maart 2019

09u52 5 Diksmuide De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft geoordeeld dat de schepenen en voorzitters van het bijzonder comité en de gemeenteraad géén twee voordrachtsakten ondertekenden. Het huidige schepencollege mag dus aanblijven. Sp.a-open gaat wel in beroep bij de Raad van State. Tegen de aanstelling van burgemeester Lies Laridon (CD&V) loopt ook nog een aparte procedure

Sp.a-open was ervan overtuigd dat er twee voordrachtsakten waren, maar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen stelt in zijn uitspraak dat de voordrachtsakte van februari vorig jaar slechts een intentieverklaring was. “Ik hoop dat de oppositie nu de strijdbijl begraaft”, reageert burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Ik heb er vertrouwen in dat ik burgemeester zal kunnen blijven nu de oppositie over de volledige lijn ongelijk heeft gekregen. We hebben geluisterd naar de kiezer. De coalitie is er één tussen CD&V, de grootste partij, en Idee Diksmuide, de grootste groeier. In tegenstelling tot de socialisten hebben wij de discussie ook niet in de pers gevoerd. Dat heeft me het meeste pijn gedaan. We zijn niet verkozen om ruzie te maken. Hopelijk beseft de oppositie dat nu ook.”

Officieel of niet?

Koen Coupillie (N-VA) is alvast niet van plan de strijd te staken. “Ik wil eerst de motivatie van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen grondig bestuderen, maar wij zijn ervan overtuigd dat het meer was dan een intentieverklaring. Het was een officiële voordrachtsakte. De procedure tegen de aanstelling van de burgemeester blijft lopen, en we hopen daar alvast op een verstandigere uitspraak.”

“De Raad voor Verkiezingsbetwistingen baseerde zich enkel op het tijdstip van de ondertekening en stelt dat het document geen voordrachtsakte is”, reageert Bieke Moerman (sp.a-open). “Wij gaan daar niet mee akkoord en zullen in beroep gaan bij de Raad van State. Die zal de zaak van nul onderzoeken en doet binnen de zestig dagen uitspraak. We overleggen nog met N-VA en Groen of zij opnieuw mee aan boord stappen.”