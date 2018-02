Puur vandalisme in kantine van voetbalploeg VV Leke-Vladslo 20 februari 2018

Vandalen hebben zaterdagnacht lelijk huis gehouden in de voetbalkantine van VV Leke-Vladslo, in de Beekstraat. Ze stampten eerst de achterdeur in en trokken dan een spoor van vernieling in de kantine.





"Eenmaal binnen vernielden ze wat ze konden", zegt Dirk Debruyne van de voetbalploeg. "Aan de voordeur maakten ze nog een cilinderslot kapot, binnen vernielden ze de lichtinstallatie, ze trokken een afvoerpijp kapot, vernielden tralies van het raam, stampten een bankje kapot en gooiden de tv stuk. Er werd niets gestolen. Dit is gewoon puur vandalisme. Voor een kleine ploeg is dit een ramp. Het kost ons gauw enkele duizenden euro's."





"Wie doet nu zoiets? Enkele jaren geleden kregen we ook al vandalen over de vloer en enkele maanden geleden beschadigde iemand onze voetbalhokjes. We begrijpen echt niet wie het op ons gemunt kan hebben en dienden klacht in."





De ploeg hoopt dat iemand in de buurt iets gezien heeft. (JHM)