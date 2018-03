Provincie keurt toekomstplan Diksmuidse stationsbuurt goed 13 maart 2018

De provincie heeft het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) stationsbuurt Diksmuide goedgekeurd.





Er kan daartegen nog een maand beroep aangetekend worden. De buurtbewoners, die dat de vorige keer hebben gedaan, beraden zich voorlopig nog.





"Het is een proces van lange adem", geeft schepen van Ruimtelijke Ordening Bieke Moerman (sp.a-open) toe. "In september 2015 was er al een definitieve vaststelling van het plan maar daartegen kwamen bezwaren. Het ging vooral over de verhoging van het aantal bouwlagen van toekomstige woonprojecten in de stationsbuurt. De Raad van State besliste net voor de zomer vorig jaar om het plan te vernietigen omwille van procedurefouten. Ik hoop dat verdere procedureslagen het dossier niet opnieuw vertragen." (GUS)