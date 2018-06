Project Boterhalle in de ijskast 23 juni 2018

Het meest omstreden dossier in Diksmuide, dat van de Boterhalle, verdwijnt in de ijskast. Het stadsbestuur had een budget van 2 miljoen euro berekend voor een nieuwe evenementenhal op die site. Er diende zich één kandidaat aan, maar die legde een plan voor dat 4,1 miljoen euro zou kosten. "Te duur, dus stoppen we de procedure", zegt schepen Karline Ramboer (sp.a-open). "In de volgende legislatuur halen we dit zeker weer uit de ijskast. Ik vrees dat enkel een evenementenhal daar mogelijk is, dus geen appartementen en geen parking. Nochtans zagen we een mooie toekomst met woongelegenheden boven de evenementenhal en ondergrondse, private garages, maar het Agentschap Onroerend Erfgoed liet geen openbare parking toe." Vooral oppositiepartij Idee Diksmuide pleitte de voorbije maanden voor een parking, omdat de stad nu een centrumparking mist. De beslissing van het stadsbestuur zal maandag ongetwijfeld voor discussie zorgen in de gemeenteraad. (GUS)