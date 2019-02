Pool als enige gestraft na ongeval met zwangere vrouw: jaar cel en jaar rijverbod JHM

18 februari 2019

Diksmuide De politierechter in Veurne heeft een eind gemaakt aan een bizarre discussie over een zwaar ongeval van 19 november 2017 in de Oostendestraat in Beerst. De rechter veroordeelde de Pool K.P. (44) als enige. Die man was ook de bestuurder, maar blijft volhouden dat passagier J.S. (34), die zwaargewond raakte en gekneld zat, achter het stuur zat en snel wisselde van positie.

Het ongeval gebeurde met de getunede VW Golf van K.P. Die zondagmiddag reden ze met bijzonder hoge snelheden in de Oostendestraat richting centrum. Aan het stuur zat K.P., dat is de politierechter nu wel zeker. Passagier was de 34-jarige J.S. en op de achterbank zat diens zwangere vrouw. K.P. reed met zijn wagen niet alleen erg snel, hij reed ook op het verkeerde rijvak en verschillende automobilisten moesten de kamikazepiloot ontwijken. Er volgde toch een botsing en de VW Golf eindigde in de gracht. De brandweer en mugheli kwamen ter plaatse en J.S. moest bevrijd worden. Hij was even kritiek maar herstelde snel. Ook zijn 5 maanden zwangere vriendin raakte gewond, terwijl K.P. zelf ongedeerd bleef. K.P. beweerde dat niet hij, maar wel J.S. reed. “Hij zat ook helemaal niet gekneld maar deed alsof”, beweerde K.P. “Hij verplichtte mij te wisselen van positie. Hij heeft immers al een zwaar strafblad .” J.S. deed dat hele verhaal af als nonsens. K.P. krijgt nu een jaar cel, 4.000 euro boete en een jaar rijverbod. J.S. en zijn vriendin eisten 20.000 euro schadevergoeding, maar krijgen een voorlopig bedrag. Een dokter zal hen onderzoeken.