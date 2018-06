Politieman getuigt tegen veelpleger: jaar rijverbod 21 juni 2018

02u42 0

Een politieman van de zone Polder kwam gisteren getuigen in de politierechtbank van Veurne in een zaak tegen veelpleger D.D. De man staat terecht omdat hij andermaal zou gereden hebben zonder rijbewijs en werd betrapt door de politieman. Hij beweerde echter dat de agent fabeltjes vertelde en dus moest de politieman komen getuigen. "Op 19 februari vorig jaar was ik met de combi op weg en kruiste ik D.D.





Toen hij me zag, keek hij vlug de andere kant op. Maar ik wist dat ik hem herkend had en zocht de nummerplaat op. Zo kwam ik bij D.D. terecht. Hij zat alleen in de wagen." D.D. bleef betwisten en zei dat niet hij, maar een vriend in de wagen zat. De politierechter geloofde er echter niets van en veroordeelde D.D. toch. Hij kreeg 1.600 euro boete en een jaar rijverbod.





(JHM)