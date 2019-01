Politie zoekt eigenaar zwart/roze damesfiets JHM

03 januari 2019

De recherche van politiezone Polder is op zoek naar de eigenaar van een damesfiets. De fiets werd al een tijdje geleden gevonden maar de eigenaar is onbekend. Het is een zwart-roze exemplaar van het merk Prestige. De fiets lijkt gekocht bij een handelaar in Lebbeke want draagt nog dat etiket. Op de fiets staat ook een fietscomputer. De politie vraagt dringend hulp om in contact te komen met de eigenaar. Afbeeldingen van de fiets staan op de Facebookpagina van de politie. Wie info heeft kan bellen op 051/51.00.00.