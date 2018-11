Politie waarschuwt voor verdachte mails 29 november 2018

Politiezone Polder heeft een bericht op haar Facebookpagina gezet om de bewoners te waarschuwen voor verdachte mails. Recent zouden er nieuwe klachten binnengekomen zijn. "Blijf opletten voor valse e-mails. Een bank vraagt nooit in een e-mail naar bankgegevens. U wordt trouwens nooit per e-mail verwittigd dat er een nieuwe bankkaart op u ligt te wachten. Momenteel circuleren er mails in naam van ING", meldt de politie. Tegelijk meldt de politie ook een ander fenomeen: "Let ook op voor vriendschapsfraude op sociale media en datingsites. Oplichters proberen een vertrouwensband op te bouwen en daarna mensen in de val te lokken", klinkt het. Wie een verdachte mail kreeg, kan altijd de politie contacteren. (JHM)